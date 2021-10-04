В Пензе пройдет первый съезд краеведов региона

Как сообщили в пресс-центре облправительства, в рамках мероприятия участники обсудят основные тенденции и актуальные вопросы развития краеведческого движения в регионе. Будет обсуждаться тема подготовки многотомного издания «История Пензенского края» и другой краеведческой литературы. Также участники наметят план проведения в Пензе в 2022 году Всероссийских краеведческих чтений.

«Сегодня назрела необходимость консолидации краеведческого сообщества Пензенской области для системной работы. Роль координатора в такой деятельности под силу Институту регионального развития, который взаимодействует со всеми образовательными учреждениями и общественными организациями области. Первый шаг в этом направлении уже сделан. По поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, будет создана многотомная академическая «История Пензенского края». Наш институт приступил к работе, составил научную концепцию будущего издания, формируется его авторский коллектив», - отметил проректор по научной работе ИРР, председатель Региональной общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин.

Также на съезде будет представлен опыт реализации краеведческих проектов в Приволжском федеральном округе, участники расскажут о библиотечном краеведении, преподавании этой области знаний в школе и о внутреннем туризме.