Костин будет персонально отвечать за реализацию транспортного проекта в Пензенской агломерации

«Алексей Владимирович у нас курирует министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области с ГБУ «Безопасный город», аэропортом и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», а также управление проектной деятельности аппарата правительства. И на Алексея Владимировича Костина под его личную ответственность возложена реализация инвестиционного проекта в рамках инвестиционного бюджетного кредита, который выделяется Пензенской области, 3,2 млрд рублей, совместно с ВЭБ.РФ - еще плюсом 3,2 млрд рублей – в итоге 6,4 млрд рублей. Это проект, связанный с модернизацией общественного транспорта Пензенской городской агломерации. Персонально отвечаете за эту тему. Все победы – ваши, все провалы – тоже ваши. А дальше – это оценка пензенцев, как будет функционировать общественный транспорт в городе», - сказал Олег Мельниченко.

Напомним, в Пензе остро стоит вопрос развития системы общественного транспорта: пересмотра маршрутной сети, обновления парка. Сейчас большая часть подвижного состава – в руках частных компаний. ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» создали для модернизации системы общественного транспорта в Пензе и ближайших населенных пунктах, поэтому речь идет именно о работе в Пензенской агломерации.