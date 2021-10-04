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04.10.2021г.
Костин будет персонально отвечать за реализацию транспортного проекта в Пензенской агломерации

Костин будет персонально отвечать за реализацию транспортного проекта в Пензенской агломерации

Пн, 04.10.21 16:13
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 4 октября на оперативном совещании в правительстве сообщил о кадровых назначениях. В частности, в должности заместителя председателя правительства утвержден Алексей Костин.

«Алексей Владимирович у нас курирует министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области с ГБУ «Безопасный город», аэропортом и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», а также управление проектной деятельности аппарата правительства. И на Алексея Владимировича Костина под его личную ответственность возложена реализация инвестиционного проекта в рамках инвестиционного бюджетного кредита, который выделяется Пензенской области, 3,2 млрд рублей, совместно с ВЭБ.РФ - еще плюсом 3,2 млрд рублей – в итоге 6,4 млрд рублей. Это проект, связанный с модернизацией общественного транспорта Пензенской городской агломерации. Персонально отвечаете за эту тему. Все победы – ваши, все провалы – тоже ваши. А дальше – это оценка пензенцев, как будет функционировать общественный транспорт в городе», - сказал Олег Мельниченко.

Напомним, в Пензе остро стоит вопрос развития системы общественного транспорта: пересмотра маршрутной сети, обновления парка. Сейчас большая часть подвижного состава – в руках частных компаний. ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» создали для модернизации системы общественного транспорта в Пензе и ближайших населенных пунктах, поэтому речь идет именно о работе в Пензенской агломерации.

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Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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