В Пензе впервые пройдут чемпионат и первенство России по эстетической гимнастике

9 октября Пенза впервые примет чемпионат и первенство России по эстетической гимнастике. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем 25 регионов страны. Пензенская область на стартах будет представлена во всех возрастных категориях.

Каждое движение или поддержка отрабатывается сотни раз. Команда по эстетической гимнастике «Сура» - один из лидеров этого направления в Пензенской области. За плечами у девушек немало соревнований, но на грядущем турнире они впервые попробуют себя в категории «Студенты». Несмотря на это, они рассчитывают попасть в призы. Тем более, что будут выступать перед домашними трибунами.

«Посмотрели, подготовились, работаем еще сильнее, чтобы быть достойными конкурентами. Как мне кажется, на домашней арене еще тяжелее выступать, чем не дома, потому что здесь на тебя будут смотреть родные, будешь стараться больше, чем обычно», - прокомментировала капитан команды «Сура» Ангелина Шнайдер.

Бороться за победу на грядущем турнире будут спортсменки из более чем 25 регионов страны. Пензенские гимнастки выступят во всех категориях. Так, на первенстве страны наш регион представит команда «Триумф».

«Сейчас у нас новая программа, которую мы составили этим летом. Мы работали над ней немного, но со всеми усилиями. Мне кажется, она раза в два сложнее», - пояснила капитан команды «Триумф» Виктория Милованова.

Параллельно на пензенском паркете будут проходить сразу четыре турнира в различных возрастных категориях. Это чемпионат и первенство страны, всероссийские соревнования среди студентов, а также среди самых юных девочек. Национальная федерация эстетической гимнастики впервые доверила их проведение Пензе, поэтому ожидания от наших девушек -высокие.

«Они готовы выступать достойно, быть на пьедестале. Все мы спортсмены суеверные, поэтому просто желаем всем удачи, потому что после столь долгого перерыва очень сложно войти в форму. Сейчас вся страна и весь мир в спорте очень сильно потеряли. Мы стараемся все это нагонять», - отметила президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Первыми в борьбу за медали вступят младшие возрастные категории. Они покажут свои выступления (0+) 9 и 10 октября. А 11 и 12 числа за звание сильнейших в стране поспорят старшие девушки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.