0:21
05.10.2021г.
В Пензе впервые пройдут чемпионат и первенство России по эстетической гимнастике

В Пензе впервые пройдут чемпионат и первенство России по эстетической гимнастике

Пн, 04.10.21 21:41
Просмотров: 330
9 октября Пенза впервые примет чемпионат и первенство России по эстетической гимнастике. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем 25 регионов страны. Пензенская область на стартах будет представлена во всех возрастных категориях.

Каждое движение или поддержка отрабатывается сотни раз. Команда по эстетической гимнастике «Сура» - один из лидеров этого направления в Пензенской области. За плечами у девушек немало соревнований, но на грядущем турнире они впервые попробуют себя в категории «Студенты». Несмотря на это, они рассчитывают попасть в призы. Тем более, что будут выступать перед домашними трибунами.

«Посмотрели, подготовились, работаем еще сильнее, чтобы быть достойными конкурентами. Как мне кажется, на домашней арене еще тяжелее выступать, чем не дома, потому что здесь на тебя будут смотреть родные, будешь стараться больше, чем обычно», - прокомментировала капитан команды «Сура» Ангелина Шнайдер.

Бороться за победу на грядущем турнире будут спортсменки из более чем 25 регионов страны. Пензенские гимнастки выступят во всех категориях. Так, на первенстве страны наш регион представит команда «Триумф».

«Сейчас у нас новая программа, которую мы составили этим летом. Мы работали над ней немного, но со всеми усилиями. Мне кажется, она раза в два сложнее», - пояснила капитан команды «Триумф» Виктория Милованова.

Параллельно на пензенском паркете будут проходить сразу четыре турнира в различных возрастных категориях. Это чемпионат и первенство страны, всероссийские соревнования среди студентов, а также среди самых юных девочек. Национальная федерация эстетической гимнастики впервые доверила их проведение Пензе, поэтому ожидания от наших девушек -высокие.

«Они готовы выступать достойно, быть на пьедестале. Все мы спортсмены суеверные, поэтому просто желаем всем удачи, потому что после столь долгого перерыва очень сложно войти в форму. Сейчас вся страна и весь мир в спорте очень сильно потеряли. Мы стараемся все это нагонять», - отметила президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Первыми в борьбу за медали вступят младшие возрастные категории. Они покажут свои выступления (0+) 9 и 10 октября. А 11 и 12 числа за звание сильнейших в стране поспорят старшие девушки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
В Пензе подошли к концу всероссийские соревнования по плаванию
23:41
В Пензенской области запретили массовые мероприятия
20:00
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс