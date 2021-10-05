В Пензе подошли к концу всероссийские соревнования по плаванию

В Пензе завершились всероссийские соревнования по плаванию, посвященные первому мастеру спорта СССР в нашем регионе Людмиле Рожковой. Их организовала детская лига «Поволжье». В турнире Памяти приняли участие более 70 команд из 27 регионов нашей страны.

Юные спортсмены от 9 до 16 лет распределились на три возрастные группы. Правила - не самые строгие, каждый волен выбрать наиболее удобный для себя стиль. Унификации требуют лишь эстафеты. В целом, трехдневная программа - это не только соревнования. Организаторы постарались сделать пребывание гостей из других регионов в Пензе максимально насыщенным.

«Помимо всего наши соревнования проходят в виде праздника. Это сделано для того, чтобы немножко расслабить спортсменов, чтобы они как-то отвлеклись после соревновательного дня и окунулись в другую атмосферу. Поэтому, после первого дня у нас все ходили на мотивирующий фильм, после второго - была мега-дискотека, куда они так же приходили, где был фееричный праздник», - рассказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Более 70 команд из 27 российских городов. Чтобы охватить такой масштаб в качестве судей на турнир пригласили 50 профессионалов. Один из самых опытных - Георгий Ерохин. Он не только следит за заплывами, но и помогает советами своим коллегам.

«Самое главное, что они прислушиваются и стараются это делать, все корректно они воспринимают. Подходят, спрашивают, если не знают. Люди интересуются, у них есть желание посудить, что очень радует», - отметил судья международной категории Георгий Ерохин.

Многие из ребят, которые боролись за призы соревнований в Пензе, станут участниками и следующего турнира под эгидой детской лиги плавания «Поволжье». Он пройдет в Саратове уже в начале ноября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.