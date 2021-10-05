На этой неделе в Пензе пройдет первый в истории нашей области съезд краеведов

На нем планируют обсудить накопившиеся проблемы, связанные с исследованием прошлого Пензенской области.

«У нас первый съезд. Мы вообще не собирались решать такие-то вопросы. На конференции каждый свое читал. Что-то мы обсуждали, но чтобы вот так чисто посвятить это проблемам развития пензенского краеведения, у нас такого еще никогда не было. Инициатором выступает Институт регионального развития, в наших стенах это будет собираться. Я сразу скажу, что создается экспертный совет по изданию краеведческой литературы. Мы будем просить средства, чтобы издавать книги, потому что зачастую краеведы пишут интересные книги, а издать их не на что», - отметил проректор Института регионального развития, председатель региональной общественной организации краеведов Владимир Первушкин.

Еще одной темой встречи, которая состоится 9 октября, станет обсуждение работы над многотомной историей Пензенской области. Подготовить и опубликовать научный труд поручил глава региона Олег Мельниченко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.