Алексей Демин стал гостем нового выпуска программы «Экспресс. Тема»

В России 4 октября отмечается день Гражданской обороны. В 2021 году структуре исполнилось 89 лет и сейчас это важнейший механизм реализации основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности людей.

«Наш регион является достаточно спокойным. Действительно, в Пензенской области риски возникновения чрезвычайной ситуации минимальны. В то же время в прошлом году была завершена работа, совместно с правительством Пензенской области, по определению зон затопления, согласно которым у нас на сегодняшний день попадает 77 населенных пунктов и 23 муниципальных образований», - отметил заместитель начальника управления ГО и ЧС России по Пензенской области Алексей Демин.

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