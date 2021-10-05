В Пензе планируют привести к единому дизайну все остановки города

Все остановочные павильоны областного центра планируют привести к единому дизайну. Сейчас в Пензе завершается монтаж четырех таких объектов.

Несмотря на то, что все остановки делаются по типовому плану, проектировщики уверяют, что пожелания жителей они все же учитывают. Так, в четырех павильонах стекло на кровле будет затонировано.

К тому же, говорят дизайнеры, пыль и грязь на затонированном стекле менее заметны. В остальном это привычные и универсальные конструкции: металлический каркас и стеклянная задняя панель.

«В 2020 году мы поставили порядка шести остановок, а в этом на текущий момент смонтировали уже четыре», - рассказал директор рекламного агентства Сергей Некрасов.

Контракт на строительство четырех остановочных павильонов мэрия заключила месяц назад. На изготовление одного объекта в среднем уходит порядка двух недель - это с учетом своевременной поставки комплектующих. Сроки, по меркам любых строительных работ, - сжатые.

На противоположной стороне проезжей части к установке остановочного павильона подрядчик пока не приступил. Здесь спешно устраняются порывы на инженерных сетях и продолжаются работы по благоустройству, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.