Из-за коронавируса в торговых центрах Пензенской области введен «входной фильтр»

Вакцинация не отменяет соблюдение других профилактических мер. Напомним, в конце прошлой недели городские власти объявили о введении в крупных торговых центрах так называемого «входного фильтра». У посетителей теперь обязаны измерять температуру и проверять наличие защитной маски. Как горожане следуют установленным правилам, во время рейда проверили полицейские, представители мэрии и журналисты.

Вечер выходного дня - лучшее время для того, чтобы проверить, насколько сознательны пензенцы, посещающие магазины. Сотрудники городской и администрации Октябрьского района, при поддержке полицейских, выбрали три крупных торговых центра в дальнем Арбеково. Первое, что их интересует, - наличие защитной маски.

Те, кто игнорируют требование соблюдать масочный режим, рискуют получить административный протокол - его полицейские составляют прямо на месте. Как правило, это всегда посетители. Что касается персонала, то в ответе за сотрудников вышестоящее руководство.

«У нас продавцы всегда в масках и перчатках, покупателей мы на входе предупреждаем, чтобы надевали маски, которые бесплатно на кассах даются», - рассказала администратор торгового зала Валентина Стрельцова.

Предупреждение о необходимости носить маски и дезинфицировать можно прочитать на многочисленных специальных листовках. В них прописано, что тем, кто игнорирует эти требования, продавцы вправе отказать в обслуживании. Арендаторы помещений о новшествах тоже знают. К примеру, в салонах красоты с закрытым наполовину лицом как мастера, так и их клиенты.

Но все же, отмечают сотрудники торгового центра, большинство посетителей предпочитают спору разумное решение и завидев полицейских, спешно надевают защитную маску. Впрочем, начиная с 4 октября, таким гражданам не получится попасть внутрь здания - в регионе начал действовать так называемый «входной фильтр». Он подразумевает более строгий контроль за соблюдением антиковидных мер в общественных местах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.