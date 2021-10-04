18:36
04.10.2021г.
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы

Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы

Пн, 04.10.21 17:24
Просмотров: 345

Жительница Пензы Анна Логинова привезла в родной город корону с международного конкурса красоты «Queen Photo model of the World 2021», победив в номинации «Миссис». О подготовке к конкурсу, конкуренции и главном призе Анна рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс».

За титул самой красивой женщины боролись 30 участниц из России, Абхазии, Беларуси, Турции, Таджикистана и других стран. 26 сентября они встретились в финале, который состоялся в сочинском «Летнем Театре».

Анна призналась, что никогда не участвовала в подобных конкурсах, не дефилировала на сцене, а о проведении «Queen Photo model of the World 2021» узнала из Сети.

«Я увидела в «Инстаграм», что проходит кастинг на конкурс, подала заявку, ее рассмотрели и согласовали. Почему я решила участвовать: я в принципе люблю фотографироваться, а конкурс назывался «Фотомодель мира». К модельному бизнесу я никакого отношения никогда не имела: не размещала фото в журналах, не работала в модельных агентствах и не участвовала в конкурсах красоты. Но мне очень захотелось поучаствовать, в университете была такая мечта, но я не воспринимала это желание всерьез и считала, что не обладаю данными и способностями. Когда увидела объявление, почувствовала, что хочу попробовать. Основной целью было показать другим женщинам, что все возможно, главное - желание», - рассказала пензячка.

Для того, чтобы показать свои лучшие качества, девушкам предстояло пройти четыре этапа. В первом они должны были продемонстрировать народные костюмы. Анна отметила, с платьем ей помогала швея, а кокошник она сама вышивала бисером. Во втором этапе девушек ждало танцевальное дефиле с флагами.

«Танец ставил хореограф конкурса. Я выходила с флагом Пензы», - сказала девушка.

Третий этап, пожалуй, был самым креативным, где нужно было представить себя. Для него девушка поставила необычный номер.

«Нужно было показать дефиле с элементами танца. Я подготовила костюм гусеницы: была полностью зашнурована, а в процессе номера «превращалась» в бабочку с красивущими крыльями» - поделилась девушка.

По ее словам, номер собрал очень много оваций, а ведущий ответил, что это был первый номер со своей режиссурой и смыслом за время финального этапа. Как признается Анна, она буквально проживала эмоции, которые показывала на сцене.

В четвертом этапе девушки должны были дефилировать в вечерних платьях. Как отметила Анна, она выбрала самое экстравагантный для себя наряд.

«Мое платье было очень эффектным. Оно не закрывало ноги и имело длинный шлейф черного цвета. Организаторы предоставили нам скидку на прокат платьев, которых было более 700, и когда среди них я увидела ЕГО, поняла - беру», - добавила она.

В конкурсе было предусмотрено две номинации «Мисс» и «Миссис». Анна участвовала во второй. По ее словам, конкуренция была очень высокой.

«Девушки были сильные, долго готовились. У всех были очень яркие костюмы. Некоторые ранее уже участвовали в конкурсах красоты и побеждали», - рассказала Анна.

Она призналась, что ей было очень страшно первый раз выходить на сцену, но к третьему номеру волнение прошло. Поддержать девушку в Сочи приехали ее супруг и ребенок, а также приятельница из Новосибирска. Главным призом для Анны стало приглашение на конкурс красоты в Тайвань, но насчет участия в нем девушка еще не приняла окончательного решения.

«Пока не знаю, ехать или нет. Нужно, чтобы улеглись мысли и эмоции. Все-таки для меня победа была неожиданной. Хочется побыть с собой и семьей. Хотя заново испытать эти эмоции – это здорово. И, как мне кажется, их должна прочувствовать каждая девушка», - считает Анна.

Источник фотографии: Фото и видео предоставлены Анной Логиновой
Читайте также:
Михаил Мишустин раскритиковал уровень вакцинации от ковида в России
17:59
Центробанк поднял курсы доллара и евро
17:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Как в Пензе изменились цены на бензин за июнь. Мониторинг
26.07.2021 13:49
В Пензе подешевели овощи, крупы, масло и яйца: мониторинг по итогам июня
25.07.2021 14:13
Олимпиада в Токио: кто будет представлять Пензенскую область
25.07.2021 13:57
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс