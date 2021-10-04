Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы

Жительница Пензы Анна Логинова привезла в родной город корону с международного конкурса красоты «Queen Photo model of the World 2021», победив в номинации «Миссис». О подготовке к конкурсу, конкуренции и главном призе Анна рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс».

За титул самой красивой женщины боролись 30 участниц из России, Абхазии, Беларуси, Турции, Таджикистана и других стран. 26 сентября они встретились в финале, который состоялся в сочинском «Летнем Театре».

Анна призналась, что никогда не участвовала в подобных конкурсах, не дефилировала на сцене, а о проведении «Queen Photo model of the World 2021» узнала из Сети.

«Я увидела в «Инстаграм», что проходит кастинг на конкурс, подала заявку, ее рассмотрели и согласовали. Почему я решила участвовать: я в принципе люблю фотографироваться, а конкурс назывался «Фотомодель мира». К модельному бизнесу я никакого отношения никогда не имела: не размещала фото в журналах, не работала в модельных агентствах и не участвовала в конкурсах красоты. Но мне очень захотелось поучаствовать, в университете была такая мечта, но я не воспринимала это желание всерьез и считала, что не обладаю данными и способностями. Когда увидела объявление, почувствовала, что хочу попробовать. Основной целью было показать другим женщинам, что все возможно, главное - желание», - рассказала пензячка.

Для того, чтобы показать свои лучшие качества, девушкам предстояло пройти четыре этапа. В первом они должны были продемонстрировать народные костюмы. Анна отметила, с платьем ей помогала швея, а кокошник она сама вышивала бисером. Во втором этапе девушек ждало танцевальное дефиле с флагами.

«Танец ставил хореограф конкурса. Я выходила с флагом Пензы», - сказала девушка.

Третий этап, пожалуй, был самым креативным, где нужно было представить себя. Для него девушка поставила необычный номер.

«Нужно было показать дефиле с элементами танца. Я подготовила костюм гусеницы: была полностью зашнурована, а в процессе номера «превращалась» в бабочку с красивущими крыльями» - поделилась девушка.

По ее словам, номер собрал очень много оваций, а ведущий ответил, что это был первый номер со своей режиссурой и смыслом за время финального этапа. Как признается Анна, она буквально проживала эмоции, которые показывала на сцене.

В четвертом этапе девушки должны были дефилировать в вечерних платьях. Как отметила Анна, она выбрала самое экстравагантный для себя наряд.

«Мое платье было очень эффектным. Оно не закрывало ноги и имело длинный шлейф черного цвета. Организаторы предоставили нам скидку на прокат платьев, которых было более 700, и когда среди них я увидела ЕГО, поняла - беру», - добавила она.

В конкурсе было предусмотрено две номинации «Мисс» и «Миссис». Анна участвовала во второй. По ее словам, конкуренция была очень высокой.

«Девушки были сильные, долго готовились. У всех были очень яркие костюмы. Некоторые ранее уже участвовали в конкурсах красоты и побеждали», - рассказала Анна.

Она призналась, что ей было очень страшно первый раз выходить на сцену, но к третьему номеру волнение прошло. Поддержать девушку в Сочи приехали ее супруг и ребенок, а также приятельница из Новосибирска. Главным призом для Анны стало приглашение на конкурс красоты в Тайвань, но насчет участия в нем девушка еще не приняла окончательного решения.

«Пока не знаю, ехать или нет. Нужно, чтобы улеглись мысли и эмоции. Все-таки для меня победа была неожиданной. Хочется побыть с собой и семьей. Хотя заново испытать эти эмоции – это здорово. И, как мне кажется, их должна прочувствовать каждая девушка», - считает Анна.