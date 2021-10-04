В Пензенскую область поставили восемь рентген-комплексов

В Пензенской области для 17 медорганизаций приобрели четыре компьютерных томографа и 21 рентгеновский аппарат. Поставка тяжелого диагностического оборудования в регион уже началась.

Как сообщает пресс-служба минздрава, аппараты закупили за счет федеральных и областных средств в рамках программ «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» и «Развитие здравоохранения Пензенской области».

Чтобы установить и ввести в эксплуатацию такое оборудование, потребуется капитальный ремонт помещений. Так, после этих работ новые компьютерные томографы будут функционировать в Нижнеломовском, Сердобском и Каменском межрайоных центрах, а также Пензенской районной больнице.

Рентгенодиагностические комплексы планируется установить в 15 учреждениях здравоохранения: КИМе, психиатрической больнице, детской больнице им. Н.Ф. Филатова, в также Городищенской, Колышлейской, Бессоновской, Мокшанской, Земетчинской, Тамалинской и Лунинской районных больницах, Лопатинской, Малосердобинской, Пачелмской, Вадинской и Неверкинской участковых больницах, Кузнецкой и Сердобской межрайонных. Также два аппарата закупили для Нижнеломовской межрайонной больницы и два - для городской поликлиники.

В настоящее время в регион поступили уже восемь комплексов, они отправятся с городскую поликлинику, психиатрическую больницу, КИМ, детскую больницу, а также Бессоновскую районную и Нижнеломовскую межрайонную.