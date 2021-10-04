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04.10.2021г.
В Пензенскую область поставили восемь рентген-комплексов

В Пензенскую область поставили восемь рентген-комплексов

Пн, 04.10.21 16:39
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В Пензенской области для 17 медорганизаций приобрели четыре компьютерных томографа и 21 рентгеновский аппарат. Поставка тяжелого диагностического оборудования в регион уже началась.

Как сообщает пресс-служба минздрава, аппараты закупили за счет федеральных и областных средств в рамках программ «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» и «Развитие здравоохранения Пензенской области».

Чтобы установить и ввести в эксплуатацию такое оборудование, потребуется капитальный ремонт помещений. Так, после этих работ новые компьютерные томографы будут функционировать в Нижнеломовском, Сердобском и Каменском межрайоных центрах, а также Пензенской районной больнице.

Рентгенодиагностические комплексы планируется установить в 15 учреждениях здравоохранения: КИМе, психиатрической больнице, детской больнице им. Н.Ф. Филатова, в также Городищенской, Колышлейской, Бессоновской, Мокшанской, Земетчинской, Тамалинской и Лунинской районных больницах, Лопатинской, Малосердобинской, Пачелмской, Вадинской и Неверкинской участковых больницах, Кузнецкой и Сердобской межрайонных. Также два аппарата закупили для Нижнеломовской межрайонной больницы и два - для городской поликлиники.

В настоящее время в регион поступили уже восемь комплексов, они отправятся с городскую поликлинику, психиатрическую больницу, КИМ, детскую больницу, а также Бессоновскую районную и Нижнеломовскую межрайонную.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/341741/
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04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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