В подразделения детской поликлиники Пензы трудоустроили 8 врачей

В пензенском минздраве сообщили, что осенью в подразделения городской детской поликлиники трудоустроились восемь новых специалистов.

«Трудоустройство каждого медицинского работника для нас является важным событием», - призналась и.о. главного врача городской детской поликлиники Галина Гришанович.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в сентябре сразу два врача-педиатра и один врач клинической лабораторной диагностики приступили к работе в детской поликлинике №6. В поликлинику №4 пришли два участковых педиатра, в медучреждения №8 и №7 и поликлиническое отделение поликлиники №2 - по одному врачу-педиатру.

«Проблема дефицита кадров медработников существует на уровне всей страны уже длительное время. В последний год на амбулаторно-поликлиническое звено легла огромная нагрузка. В городскую детскую поликлинику нужно около 20 врачей педиатров», - рассказала врио заместителя министра - начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Марина Воробьева.

Поэтапное устранение дефицита медкадров является целью федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Пензенской области квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение».

«Ключевой мерой привлечения и закрепления врачей являются целевое обучение студентов и программы социальной поддержки медицинских работников. Так, например, врачи-педиатры, которые приехали к нам из других территорий и трудоустраиваются в детские поликлиники города, получают выплаты в размере 375 тысяч из областного бюджета», - отметила Марина Воробьева.

В ближайшее время в амбулаторное звено городской детской поликлиники планируется трудоустроить еще нескольких врачей. Полностью укомплектовать медучреждения педиатрами планируется к 2024 году.