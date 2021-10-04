В некоторых районах Пензенской области ожидаются отключения электроэнергии

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ с 4 по 24 октября будет приостановлено электроснабжение в ряде
5 октября с 09:00 до 17:00
Вадинский район:
д. Сошниковка (ул. Пролетарская);
д. Алексеевка (ул. Лесная);
д. Вторая Лака (ул. Полевая);
с. Выборное (ул. Центральная, Молодежная, Выселки, Школьная);
д. Лесная Крутовка (ул. Садовая);
д. Мочалейка (ул. Нагорная);
д. Сноховка (ул. Юбилейная);
д. Судакаевка (ул. Зеленая);
с. Татарская Лака (ул. Садовая, Школьная, Строителей);
д. Чудовка (ул. Овражная);
д. Красавка (ул. Цветочная).
Каменский район:
г. Каменка (ул. Куйбышева, Калинина, Транспортная, Крупской, Садовая 22-104, 39; Железнодорожная 2-30; Зеленая, М. Зеленая, Уральская, Береговая, Заречная 1а)
Белинский район:
с. Пушанино (ПМК).
Пензенский район:
ст. Кривозеровка (ул. Южная);
п. Мичуринский (ул. Макарова, Старославянская, 1-6-й квартал, 13 квартал, 16 квартал, 8 Марта, Ботаническая, Дорожная, Заречная, Зеленая, Ломовская, Макарова, Мира, Молодежная, Набережная, Новая, Озерная, Полевая, Приозерная, Садовая, Садовое кольцо, Светлая, Сельская площадь, Совхозная, Солнечная, Соломатиной, Фроловой, Центральная, Центральный проезд, Школьная, Экспериментальная, Ягодная).
6 октября с 09:00 до 17:00
Белинский район:
с. Пушанино (ПМК, Зеленая, Пригородная).
Нижнеломовский район:
г. Нижний Ломов (ул. Урицкого, К.Маркса, пер. К.Маркса, Ленина, пер. Октябрьский).
Пачелмский район:
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)
с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);
Пензенский район:
ст. Леонидовка (ул.Дачная, Заовражная, Лесная, Новая, Рабочая, Узкоколейная, Школьная, Южная).
Спасский район:
с. Зубово (ул. Сельская, Сторонская, пер. Мира, Андреевка);
с. Н-Зубово (ул. Новая, Луговая, район мастерской, Советская, Садовая, Школьная, Предречная, Центральная, Полевая).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.
4 октября с 09:00 до 17:00
Белинский район:
с. Пушанино (ул. Пригородная, Зеленая).
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.