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04.10.2021г.
В некоторых районах Пензенской области ожидаются отключения электроэнергии

В некоторых районах Пензенской области ожидаются отключения электроэнергии

Пн, 04.10.21 17:10
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ с 4 по 24 октября будет приостановлено электроснабжение в ряде

5 октября с 09:00 до 17:00

Вадинский район:

д. Сошниковка (ул. Пролетарская);

д. Алексеевка (ул. Лесная);

д. Вторая Лака (ул. Полевая);

с. Выборное (ул. Центральная, Молодежная, Выселки, Школьная);

д. Лесная Крутовка (ул. Садовая);

д. Мочалейка (ул. Нагорная);

д. Сноховка (ул. Юбилейная);

д. Судакаевка (ул. Зеленая);

с. Татарская Лака (ул. Садовая, Школьная, Строителей);

д. Чудовка (ул. Овражная);

д. Красавка (ул. Цветочная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Куйбышева, Калинина, Транспортная, Крупской, Садовая 22-104, 39; Железнодорожная 2-30; Зеленая, М. Зеленая, Уральская, Береговая, Заречная 1а)

Белинский район:

с. Пушанино (ПМК).

Пензенский район:

ст. Кривозеровка (ул. Южная);

п. Мичуринский (ул. Макарова, Старославянская, 1-6-й квартал, 13 квартал, 16 квартал, 8 Марта, Ботаническая, Дорожная, Заречная, Зеленая, Ломовская, Макарова, Мира, Молодежная, Набережная, Новая, Озерная, Полевая, Приозерная, Садовая, Садовое кольцо, Светлая, Сельская площадь, Совхозная, Солнечная, Соломатиной, Фроловой, Центральная, Центральный проезд, Школьная, Экспериментальная, Ягодная).

6 октября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

с. Пушанино (ПМК, Зеленая, Пригородная).

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Урицкого, К.Маркса, пер. К.Маркса, Ленина, пер. Октябрьский).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);

Пензенский район:

ст. Леонидовка (ул.Дачная, Заовражная, Лесная, Новая, Рабочая, Узкоколейная, Школьная, Южная).

Спасский район:

с. Зубово (ул. Сельская, Сторонская, пер. Мира, Андреевка);

с. Н-Зубово (ул. Новая, Луговая, район мастерской, Советская, Садовая, Школьная, Предречная, Центральная, Полевая).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

4 октября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

с. Пушанино (ул. Пригородная, Зеленая).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

 

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01.10.2021 13:04
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