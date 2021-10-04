Михаил Мишустин раскритиковал уровень вакцинации от ковида в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен, поэтому заболеваемость в большинстве регионов страны растет.

«Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, Михаил Мишустин также связал ухудшение эпидситуации с началом сезона простуд и гриппа. Все это создает дополнительную нагрузку на врачей.

Премьер-министр отметил, что динамика распространения коронавируса в России вызывает беспокойство, так как число пациентов в октябре этого года – больше, чем год назад.

Ранее в правительстве Пензенской области сообщили о тревожных показателях, связанных с выполнением плана по вакцинации от коронавируса. Из-за этого в регионе могут ужесточить ограничения.



