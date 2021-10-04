Мельниченко лично проконтролирует сроки реализации программы переселения в регионе

Как сообщает пресс-центр облправительства, на заседании обсудили вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилья.

«В начале года президентом Российской Федерации была поставлена задача расселить в 2021 году 130 тысяч человек. Сегодня эта цель достигнута на 71 процент, переселено более 91 тысячи человек», - отметил председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.

Целевые показатели 2021 года в настоящее время полностью выполнили в 36 регионах, остальные должны достигнуть заданных параметров в ноябре-декабре. В Пензенской области в рамках проекта планируется расселить 4365 человек из 142 многоквартирных домов на территории 14 муниципальных образований.

По словам губернатора Олега Мельниченко, вопрос завершения этапов программы переселения в намеченные сроки - под его личным контролем.