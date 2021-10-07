В пензенских аптеках подскочили цены на «Лизобакт», «Омегу-3» и «Панкреатин». Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость* ряда лекарств и медикаментов, которыми пользуются многие жители региона.

За сентябрь подорожание коснулось «Лизобакта» (на 15,98 руб.), «Доппельгерц актив Омеги-3» (на 13,78 руб.), «Левофлоксацина» (на 13,58 руб.), «Панкреатина» (на 11,16 руб.), «Сумамеда» (на 10,38 руб.), «Корвалола» (на 5,63 руб.), «Найза» (на 5,12 руб.), «Азитромицина» (на 3,11 руб.).

Подешевели следующие товары: электронные градусники (на 22,38 руб.), «Анальгина» (на 11,42 руб.), капли «Гриппферон» (на 6,4 руб.), «Энтеросгель» (на 5,84 руб.), «Амбробене» (на 5,78 руб.), «Эликвис» (на 3,46 руб.), «Мирамистин» и аскорбиновая кислота (на 3,4 и 3,18 руб. соответственно).

Разница стоимости между аптечками за август и сентябрь незначительна – 0,7 руб. Все изменения можно увидеть на инфографике ниже:

Мы проводили мониторинг на аптечных сайтах: «Здравсити», «Вита», «АптекиПлюс», «Апрель» и «Фармация».

* Цены актуальны на 4 октября 2021 года.

Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений. Если на момент мониторинга товар отсутствовал в каких-либо аптеках, средняя цена рассчитывалась исходя из его стоимости за прошлый месяц.