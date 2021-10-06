«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу

Прежде, чем приступить к чтению материала, ответьте себе на вопрос, который задала мне руководитель инклюзивного центра танца города Пензы «Nika Dance» Екатерина Шавшаева: «Смогли ли вы состоять в отношениях с человеком с «неограниченными» возможностями?» На это не всегда удастся ответить честно, даже самому себе, но история, которую я вам расскажу, призвана упростить этот процесс. Сразу хочется предупредить, что она не с привычным для всех счастливым концом, но может таковой стать благодаря каждому из нас.

«Готовлю, как гимнастов»

Полтора года назад в Пензе появилось объявление с поиском тренера и постановщика танцев для людей с особенностями здоровья. Именно оно попалось на глаза хореографу ПГУ и федерации эстетической гимнастики Пензенской области Екатерине Шавшаевой. Так начиналась история Центра, объединившего 15 человек, мечтающих танцевать.

«Увидев объявление, сразу пошла себя прокачать. Работа есть работа. Поначалу были моменты, когда задавала себе вопрос: «Зачем тебе это надо?» Но, понимаете, чего-то не хватает. Признаюсь, что после первой тренировки выпила половину бутылки коньяка, но на этом жалость закончилась, дальше - работаем. Уже привыкла, адаптировала к ним тренировки, готовлю, как гимнастов, жалости нет. Сложность в том, что у них есть определенные особенности, но мы делаем из этого разные фишки», - рассказала Екатерина Шавшаева.

«Сама я приехала из Карелии и на открытии «Новых берегов» увидела, как ребята танцевали. Они меня удивили: кто-то крутился на полу, кто-то танцевал брейк. Я тогда чуть не заплакала и решила присоединиться», - поделилась участница инклюзивного центра танца «Nika Dance» Оксана Забродина.

В состав команды входят ребята из «Новых берегов», «Квартала Луи» и «Дома Вероники». За полтора года существования коллектив уже получил множество наград, в том числе и международного уровня. Но одним из главных достижений танцоры и тренеры считают выступление на студвесне ПГУ. На этом мероприятии оно стало первым такого формата.

Баскетболист и колясочница

«Предложила режиссеру Сергею Анисимову сделать такую работу: создать дуэт из девочки-колясочницы и парня с факультета ПГУ, такое 50 на 50», - рассказала Екатерина Шавшаева.

Номер назвали «Кеды». Это история о том, как у обычного парня завязывается переписка с девочкой-колясочницей и они решают встретится. На вопрос, как он ее узнает, та отвечает, что по красным кедам. Именно они и висят на ручке коляски участницы номера Оксаны Забродиной. Кстати, сюжет основан на реальных событиях.

«Как-то перед тренировкой одна из участниц подошла ко мне и рассказала, что общалась с парнем в интернете. Фотография у нее была по пояс, и он не знал, что она колясочница. Так продолжалось полтора месяца, пока он не предложил встретиться. Девочка призналась, что весь день думала, как же ему сказать, и решила просто скинуть ему фото во весь рост, без слов. Он моментально занес ее в черный список. Я его даже не виню, это уже менталитет, все привыкли к такому отношению. Вот только в постановке я решила дать этой истории счастливый конец», - рассказала Екатерина Шавшаева.

После выстроения общей концепции выступления организаторы столкнулись с проблемой. Нужно было найти танцующего мальчика с факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта (ФПТЭТ). Таких там оказалось всего два.

«Написала Катя, рассказала ситуацию, спросила, смогу ли попробовать», - рассказал студент ФМТ Данил Соснин.

В детстве Данил занимался танцами, но потом ушел в другую сферу. Это и стало одной из причин, почему ему предложили стать партнером Оксаны. Подготовка заняла полтора месяца.

«На каком-то этапе думала, что Данил сольется, ему было очень тяжело, его возило, в том числе и потому, что он боялся ее как-то поранить, что ей будет больно. А Оксана была бойцом», - поделилась Екатерина Шавшаева.

Сам же студент признался, что были моменты, когда хотелось все бросить, мешали и злые языки, но страха, что не поймут, не было.

«Никто не наставлял, сам в голове это крутил. Меня воспитали, что надо идти до конца. Много людей, которые могут не понять, с негативом, но мы надеялись, верили, что нас поймут и поощрят хорошими оценками», - отметил Данил Соснин.

Нужно сказать, что на тренировках студенты и сверстники встречали дуэт, как героев, ведь все это было посвящено благой цели. Ребятам из «Дома Вероники» нужны были средства на репетиторов, чтобы поступить в институт. Сбору денег на эти цели и посвятили студвесну.

«Сейчас ребята нанимают онлайн-репетиторов, одно занятие с которыми в среднем стоит 600 рублей. Сделали QR-код, по которому студенты могли пожертвовать деньги на обучение молодых инвалидов. Собрали порядка 10-15 тысяч, и меня поразило, что студенты откликнулись, что получилась такая история», - поделилась Екатерина Шавшаева.

Выступление

Так называемый «День Х» пришелся на 26 марта. Сюрприз, подготовленный ребятами, очень тронул зрителей. Некоторые не могли сдержать слез.

«Это был сюрприз для зала. Мы до конца скрывали номер от студентов и учителей, об этом узнали только когда мы вышли на сцену. Это были очень сильные эмоции», - поделился Данил Соснин.

Сложности, к сожалению, возникли еще до начала выступления. Ребят приехали поддержать друзья-колясочники, но не все оказалось готово к такому визиту.

«Парням пришлось затаскивать их в узкий проход на себе. Я попросила помочь снять кресло, на что мне сказали, что зал не предназначен для таких ребят, хотя мне была нужна только отвертка, а сказал это парень, которому всего 30 лет, представляете? В зале же вообще работники меня спросили на полном серьезе: «И вы с этим хотите победить?» То есть не спросили, как это возможно. В этом беда», - поделилась Екатерина Шавшаева.

Необычный дуэт получил высший балл, вопреки всем прогнозам. Мечтой ребят было попасть на областную студенческую весну, но формат якобы оказался неоригинальным.

«Немного обидно, потому что нам хотелось бы поехать на областную студвесну. Почему это не может быть оригинальным жанром? Почему история не пошла дальше?» - недоумевает Екатерина Шавшаева.

Для девочки, принявшей участие в выступлении, Оксаны Забродиной, танец, судя по ее словам, изменил все. Если ранее она закрывалась от мира, то сейчас чувствует себя счастливым человеком.

«Вообще, танец мне во всем помог. Я, когда приехала из Карелии, закрылась, скажем так, ничего не хотела. Но выступление меня очень вдохновило. Сейчас я занимаюсь фотографией, работаю в типографии и танцую», - поделилась Оксана Забродина.

Это выступление послужило не только доказательством неограниченных возможностей людей с инвалидностью, но и помогло укрепить отношения внутри семьи Данила Соснина.

«Я предложила Данилу пригласить родителей, но он сказал, что они всегда считали его непутевым, решил воздержаться. В тайне от него я отправила им запись нашего выступления. Они рыдали, смотрели всей деревней, семьей, сказали, что очень любят его, воспитали парня-героя, наладились отношения. Для меня такое всегда важно. Этот танец повлиял на несколько жизней», - поделилась Екатерина Шавшаева.

«Мама была в шоке, когда я решился на такое, хвалила, что я смог. Для родителей это тоже опыт, потом рассказывал им, как все прошло», - добавил Данил.

Одним лишь выступлением на студенческой весне в ПГУ дело не закончилось. Номер «Кеды» стал лауреатом первой степени конкурса в Москве, ребята планировали продолжать работу, но случилось ужасное. Данил получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок, из-за чего порой даже профессиональные спортсмены завершают карьеру. Но молодой человек планирует продолжить общение с ребятами в качестве волонтера.

«*тяжело вздыхает* Я порвал крестообразные связки, поэтому больше не выступаем вместе. Но, конечно, такую практику стоит реализовывать, потому что это обычные люди, просто у них по-другому сложилась жизнь. Нужно им помогать, делать площадки, чтобы они показывали, что умеют. Я никуда не уезжаю и остаюсь здесь, мы продолжим общение», - прокомментировал Данил.

После выступления

Выступление стало настоящим праздником для всех участников группы, ведь им получилось добавить в тот сложный мир, в котором они живут, немного красок. Тот вечер надолго запомнится каждому, потому что дальше - трудовые будни, которые тяжело осилить даже обычным людям.

Например, тренеру Екатерине Шавшаевой в срочном порядке нужно решить вопрос о том, как вывезти ребят на конкурс за границу.

«Хочу на конкурс выехать за границу. В России огромные проблемы с этим - у нас только один вагон предназначен для людей с ограниченными возможностями, где могут находиться всего четыре человека, а у меня их 15. Сейчас думаю, как с этим справиться. Также есть нехватка рук, потому что очень тяжело ездить. Трое суток ты не продержишься в памперсах, нужна еще и гостиница. Все только на фотографиях красиво, задорно и ярко», - рассказала она.

Но всех этих ребят объединяют общие цели - поддержка и помощь в реализации идей людей с ограниченными возможностями. В приоритете - создание платформы в ПГУ и приобретение специальных танцевальных колясок.

«Хотелось бы, чтобы дальше развивалось все, чтобы был центр, чтобы ребята больше контактировали, взаимодействовали, кто-то выбрал бы это своей профессией. У нас же есть для студентов кружки, а тут они сами смогли бы даже преподавать», - пояснила Екатерина Шавшаева.

«Нам нужны специальные танцевальные коляски. Очень резко нужно поворачиваться, чего на своих мы сделать не можем, а та будет специальной, с колесами маленькими спереди и сзади. Это необходимо, чтобы развить навыки», - сказали участники коллектива Кира Такмянина и Оксана Забродина.

Сейчас коллектив готовит новую программу. Изменивший подход к студенческим веснам номер «Кеды» адаптировали под весь коллектив, и ребята покажут его на международном конкурсе в Москве.

Вадим Ягов