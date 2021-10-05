В Пензенской области запретили массовые мероприятия

В Пензенской области внесли изменения в режим повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовали вечером 4 октября на сайте облправительства.

«С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введен запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Кроме того, усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости Covid-19», - сообщается в официальном Telegram-аккаунте правительства.

В документе поясняется, что под массовыми мероприятиями подразумеваются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, просветительские, выставочные, рекламные и иные подобные мероприятия, «если иное не установлено настоящим постановлением».

Полный текст документа доступен по ссылке.