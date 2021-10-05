Олег Мельниченко поздравил пензенских учителей с праздником

«Этот замечательный праздник - прекрасная возможность высказать искренние слова признательности всем тем, кто помогает нам выбрать цель в жизни, правильно определить приоритеты. Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей - мудрых, внимательных, чутких, открывших для нас мир знаний, учивших добру и справедливости.

Радует, что в Пензенской области есть немало креативных, инициативных и думающих наставников молодежи, с успехом приумножающих лучшие традиции отечественной педагогики, внедряя в процесс обучения инновационные разработки. И ваша плодотворная подвижническая деятельность приносит результат. По итогам 2020-2021 учебного года 25 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. Девять пензенских старшеклассников стали победителями и призерами Всероссийских олимпиад школьников. Более 200 юных пензенцев стали победителями престижных всероссийских конкурсов и фестивалей», - отмечается в поздравлении.

Олег Мельниченко пожелал учителям, чтобы их деятельность приносила радость творчества и укрепляла уверенность в благородном предназначении избранной профессии, а также здоровья, благополучия, счастья, мира и удачи во всех делах.