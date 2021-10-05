Врач назвала изначальные сведения о коронавирусе, которые подтвердились со временем

По ее словам, возможность заразиться через предметы и поверхности минимальная, но исключать этого нельзя. Специалисты до сих пор не смогли опровергнуть и контактный путь заражения, например, через загрязненные руки.

Как уточнили «Известия», не бесполезным будет и ношение очков - они могут защитить слизистую глаз от попадания в нее инфицированных капель или аэрозолей, содержащих вирус, который выделяется от больного человека или носителя.

Про заражение животных врач рассказала, что инфицироваться могут представители семейств псовых, кошачьих, а также куньих. При этом переносят вирус животные легко и человека не заражают.