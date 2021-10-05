Александр Воронков поздравил пензенцев с Днем учителя

Он отметил, что этой профессии отдают жизнь люди с добрым сердцем и открытой душой.

«Каким будет будущее – зависит от вашей профессиональной деятельности, а, значит, ваш труд - бесценен. Быть учителем — это не только давать детям знания, но и помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути к мечтам, понимать детей и верить в их успехи. Я благодарю вас, дорогие учителя, за чуткость, душевное участие, мудрость и непосильный труд», - добавил Александр Воронков.

Он пожелал учителям здоровья, благополучия, талантливых учеников, профессиональных и творческих побед.