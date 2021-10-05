Анна Кузнецова высказалась об учреждении Дня отца в России

Уроженка Пензы Анна Кузнецова, освобожденная от должности детского омбудсмена президентом РФ в связи с ее избранием депутатом Госдумы, высказалась в своем Instagram-аккаунте об учреждении в России Дня отца.

«Это решение президента поддерживают миллионы отцов и матерей всей страны. Оно, гармонично и точно вписываясь в череду установленных праздников - Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, подчеркивает и новый этап в подходах семейной политики, где семья - это Папа, Мама, Дети! Совет отцов, многочисленные родительские организации с первых минут публикации указа пишут и поздравляют. Сказать, что мы рады, - это ничего не сказать. Но теперь в Государственной Думе, выполняя поручение президента, нужно продолжить этот подход в конкретных решениях и законодательных инициативах», - отметила Анна Кузнецова.

Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ об учреждении Дня отца. Праздник будут отмечать в третье воскресенье октября. Первый День отца россияне отметят 17 числа.