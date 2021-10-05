Госжилстройтехинспекция прекратила прием обращений от пензенцев

По коммунальным вопросам жители Пензенской области больше не смогут обратиться в областную Госжилстройтехинспекцию.

Как сообщили на сайте управления, в связи с ликвидацией и сокращением сотрудников обращения граждан приниматься не будут. Полномочия ведомства перейдут к министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Напомним, упразднение управления Госжилстройтехинспекции проводится в рамках реформы в системе госвласти региона. С такой инициативой выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко



