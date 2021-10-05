На оборудование для демонстрационного зала планетария направят 179 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на поставку «специального комплектного полнокупольного оборудования» для пензенского планетария «с проекционным сферическим куполом - экраном для демонстрационного зала» для проведения лекций по астрономии и космонавтике.

Начальная стоимость контракта – 179 млн рублей, сейчас ведется прием заявок. Заказчиком выступает областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В закупку входят один купол-экран, комплект проекторной системы, один оптико-механический планетарий и комплект системы акустики и подсветки.

Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов. В 2021 году планируется направить на оборудование 43 млн рублей, в 2022-м – 65 млн 396,8 тыс. рублей, в 2023-м – 70 млн 603,2 тыс. рублей.

«График поставки товара: с 1 октября по 10 декабря 2022 года [купол-экран и проекторная система – прим.ред.]; с 1 февраля по 30 апреля 2023 года [оптико-механический планетарий и система акустики и подсветки планетария]. Поставщик не менее чем за семь дней до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки […] Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику, осуществляет монтаж, пусконаладку всего оборудования по адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 2», - отмечается в документации.

Напомним, планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году пензенский школьник рассказал о ситуации с планетарием на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реставрацию объекта. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения выделили 351 млн 950 тыс. рублей, работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».