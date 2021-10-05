13:15
05.10.2021г.
На оборудование для демонстрационного зала планетария направят 179 млн рублей

На оборудование для демонстрационного зала планетария направят 179 млн рублей

Вт, 05.10.21 10:07
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На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на поставку «специального комплектного полнокупольного оборудования» для пензенского планетария «с проекционным сферическим куполом - экраном для демонстрационного зала» для проведения лекций по астрономии и космонавтике.

Начальная стоимость контракта – 179 млн рублей, сейчас ведется прием заявок. Заказчиком выступает областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В закупку входят один купол-экран, комплект проекторной системы, один оптико-механический планетарий и комплект системы акустики и подсветки.

Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов. В 2021 году планируется направить на оборудование 43 млн рублей, в 2022-м – 65 млн 396,8 тыс. рублей, в 2023-м – 70 млн 603,2 тыс. рублей.

«График поставки товара: с 1 октября по 10 декабря 2022 года [купол-экран и проекторная система – прим.ред.]; с 1 февраля по 30 апреля 2023 года [оптико-механический планетарий и система акустики и подсветки планетария]. Поставщик не менее чем за семь дней до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки […] Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику, осуществляет монтаж, пусконаладку всего оборудования по адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 2», - отмечается в документации.

Напомним, планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году пензенский школьник рассказал о ситуации с планетарием на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реставрацию объекта. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения выделили 351 млн 950 тыс. рублей, работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».

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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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