ФАС не будет законодательно ограничивать рост цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не собирается разрабатывать законопроект, который ограничит наценки на продукты питания, выяснили «Известия» .

Упоминания в СМИ о разработке регулирующей этот вопрос законодательной инициативе оказались ложными.

«ФАС России не ведет разработку законопроекта, который ограничивает наценки на продукты в торговых сетях», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Комментируя растущие цены, в службе пояснили, что ФАС «проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в рамках поручения президента РФ».

Согласно последним данным Росстата, стоимость продовольственных товаров за год (по сравнению с августом 2020 года) выросла на 7,7%, а непродовольственных на 7,97%.