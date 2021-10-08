10:33
08.10.2021г.
Как в пензенских аптеках изменились цены за полгода. Мониторинг

Как в пензенских аптеках изменились цены за полгода. Мониторинг

Пт, 08.10.21 08:30
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ИА «Пенза-Пресс» проводит ежемесячный мониторинг цен на пяти сервисах по заказу лекарств и медикаментов. Журналисты сравнили, как изменились цены за полгода: в сентябре по отношению к апрелю.

Сильно упали цены на электронные градусники (на 57 руб.), капли «Гриппферон» (на 31, 48 руб.), «Левофлоксацин» (на 27,04 руб.) и «Эликвис» (на 16,56 руб.). Существенно подешевели «Азитромицин» (на 16,56 руб.), «Анальгин» (на 15,82 руб.), «Арбидол» (на 11,64 руб.). Аптеки также снизили цены на «Мирамистин» (6,94 руб.), антисептики (на 5,4 руб.), «Амбробене» и аскорбинки (на 3,38 и 3,24 руб.), «Панкреатин» (на 3,96 руб.), «Пентоксифиллин» (на 3,28 руб.).

Высокое подорожание коснулось «Доппельгерц актив Омеги-3» (на 36,32 руб.), «Лизобакта» (на 15,46 руб.), «Корвалола» (на 6,34 руб.). Подняли цены на «Найз» (на 4,46 руб.), перчатки (3,78 руб.), «Энтеросгель» (на 2,3 руб.).

Общая стоимость базовой аптечки снизилась на 137,97 руб. Все цены отражены в инфографике.

Мы проводили мониторинг на аптечных сайтах: «Здравсити», «Вита», «АптекиПлюс», «Апрель» и «Фармация».

Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений. Если на момент мониторинга товар отсутствовал в каких-либо аптеках, средняя цена рассчитывалась исходя из его стоимости за прошлый месяц.
 

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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