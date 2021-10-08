Как в пензенских аптеках изменились цены за полгода. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» проводит ежемесячный мониторинг цен на пяти сервисах по заказу лекарств и медикаментов. Журналисты сравнили, как изменились цены за полгода: в сентябре по отношению к апрелю.

Сильно упали цены на электронные градусники (на 57 руб.), капли «Гриппферон» (на 31, 48 руб.), «Левофлоксацин» (на 27,04 руб.) и «Эликвис» (на 16,56 руб.). Существенно подешевели «Азитромицин» (на 16,56 руб.), «Анальгин» (на 15,82 руб.), «Арбидол» (на 11,64 руб.). Аптеки также снизили цены на «Мирамистин» (6,94 руб.), антисептики (на 5,4 руб.), «Амбробене» и аскорбинки (на 3,38 и 3,24 руб.), «Панкреатин» (на 3,96 руб.), «Пентоксифиллин» (на 3,28 руб.).

Высокое подорожание коснулось «Доппельгерц актив Омеги-3» (на 36,32 руб.), «Лизобакта» (на 15,46 руб.), «Корвалола» (на 6,34 руб.). Подняли цены на «Найз» (на 4,46 руб.), перчатки (3,78 руб.), «Энтеросгель» (на 2,3 руб.).

Общая стоимость базовой аптечки снизилась на 137,97 руб. Все цены отражены в инфографике.

Мы проводили мониторинг на аптечных сайтах: «Здравсити», «Вита», «АптекиПлюс», «Апрель» и «Фармация».

Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений. Если на момент мониторинга товар отсутствовал в каких-либо аптеках, средняя цена рассчитывалась исходя из его стоимости за прошлый месяц.

