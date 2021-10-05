В Пензастате назвали среднюю зарплату учителей в регионе

5 октября, в День учителя, сотрудники Пензастата подготовили инфографику, в которой отражена средняя зарплата педагогов в регионе.

Так, за первое полугодие 2021-го средняя оплата труда учителя составила 33322 рубля. Для сравнения, в 2020 году она составляла 31472 рубля, в 2015-м – 23837 рублей.

Всего в регионе в настоящее время работают 8730 учителей. Их зарплата складывается из базового оклада и компенсационных выплат. Также учитываются нагрузка, опыт работы, квалификация, внеурочная работа, количество учеников и классное руководство.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил учителей с профессиональным праздником.