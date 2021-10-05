В России предложили обучать учителей работе с TikTok и Instagram

Главный технолог Педагогического конструкторского бюро Александр Прутченков сообщил, что преподавателей необходимо обучать основам работы с такими популярными у молодежи приложениями, как TikTok и Instagram.

Он считает, что такое новшество помогло бы не только лучше находить общий язык с учениками, но и привлекать молодых учителей к процессу обучения. По его мнению, учиться работе с приложениями можно, к примеру, во время творческого отпуска или на специальных мастер-классах.

Внедрение сетей TikTok и Instagram в образовательные программы, по мнению эксперта, помогло бы повысить уровень компетенции молодых преподавателей, позволило бы включить в процесс современные технологии, передает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Эксперт также предложил включить основы работы с приложениями в программу всероссийского конкурса «Учитель года России». Он назвал участников мероприятия «золотым резервом» и добавил, что к процессу можно подключить интернет-ресурсы и телевидение.