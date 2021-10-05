Зареченка перевела мошенникам более миллиона за «участие в биржевых торгах»

Она рассказала, что ранее зарегистрировалась на торговой платформе для участия в биржевых торгах, где указала свои контактные данные. Через некоторое время ей в Skype позвонил незнакомец и сообщил, что является экспертом брокерской фирмы. Чтобы начать зарабатывать ей было необходимо внести деньги на депозитный счет личного кабинета. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, она перевела более 19 тысяч рублей.

Спустя некоторое время ей на счет поступили 4000 рублей. После женщине позвонили и сказали, что это - первая прибыль от вложенных средств. Чтобы увеличить доход, незнакомец предложил инвестировать более крупную сумму. Тогда зареченка перевела 80 тысяч рублей, но впоследствии оформила несколько кредитов и отправила более 912 тысяч рублей на чужие счета.

Когда у женщины кончились деньги, она попросила их у матери в долг. Родственница вразумила горожанку и сказала, что она стала жертвой мошенников. Общий материальный ущерб составил более 1 млн рублей. Полицейские выяснили, что все средства потерпевшая переводила на счета, зарегистрированные на территории других государств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят остерегаться сомнительных предложений в Сети и не сообщать личные данные незнакомцам.