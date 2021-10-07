В Пензенской области назначен новый начальник ГУ МЧС

В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области сообщили о назначении нового руководителя регионального ведомства.

В соответствии с Указом президента России от 4 октября, начальником управления стал генерал-майор внутренней службы Дмитрий Петрович Козлов. В ближайшее время он прибудет в регион и приступит к службе.

Отмечается, что он занимал должность первого заместителя начальника пензенского управления до 2018 года, в дальнейшем он возглавлял ведомство в Севастополе.

Напомним, предыдущий руководитель ГУ МЧС по региону Сергей Козлов был освобожден от должности в июне 2021 года в связи с выходом на заслуженный отдых. Его обязанности все это время исполнял полковник внутренней службы Алексей Рыжов.