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В Пензенской области назначен новый начальник ГУ МЧС

В Пензенской области назначен новый начальник ГУ МЧС

Вт, 05.10.21 11:36
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В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области сообщили о назначении нового руководителя регионального ведомства.

В соответствии с Указом президента России от 4 октября, начальником управления стал генерал-майор внутренней службы Дмитрий Петрович Козлов. В ближайшее время он прибудет в регион и приступит к службе.

Отмечается, что он занимал должность первого заместителя начальника пензенского управления до 2018 года, в дальнейшем он возглавлял ведомство в Севастополе.

Напомним, предыдущий руководитель ГУ МЧС по региону Сергей Козлов был освобожден от должности в июне 2021 года в связи с выходом на заслуженный отдых. Его обязанности все это время исполнял полковник внутренней службы Алексей Рыжов.

 

Источник фотографии: скриншот https://92.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/rukovodstvo/666
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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08.09.2021 16:45
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