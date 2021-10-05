Пензенцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

С 3 по 7 ноября пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+), приуроченная ко Дню народного единства. Пензенцев приглашают принять в ней участие.

Акция пройдет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru, сообщают организаторы.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками могут стать все желающие. Диктант проводится на трех языках: русском, английском, испанском.

Задания будут опубликованы 3 ноября в 00:01. Они оформлены виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

- 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами РФ.

Максимальная сумма баллов за все задания – 100. На выполнение отводится 45 минут.

После прохождения диктанта участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется после прохождения в электронном виде и высылается на почту.