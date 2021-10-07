Пензенцам сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали оперативную информацию о числе зараженных коронавирусом в Пензенской области на 5 октября.

Так, суточный прирост составил 251. В предыдущие дни число заболевших составляло по 253-254 случая. Всего в регионе фиксируется 71 850 зараженных. В России прирост больных составил 25 110.

Напомним, в Пензенской области в связи с ухудшением эпидситуации ввели «входной фильтр» в объектах торговли и сферы услуг, а также усилили контроль за ношением масок в общественном транспорте. В регионе фиксируется рост количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц. Пензенцев призывают привиться, чтобы снизить риски заражения.