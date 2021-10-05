На обустройство парка для размещения стелы «Город трудовой доблести» направят 33 млн руб

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на проведение работ по благоустройству территории в районе ул. Рахманинова, пр. Победы и 6-го проезда Пестеля, где планируется установить стелу «Город трудовой доблести».

Начальная стоимость контракта – 33 млн 229 тыс. 250 рублей, деньги направят из бюджета Пензы. Работы планируется начать 22 октября, завершить – к 22 декабря.

Согласно документации, всего предусмотрено два этапа работ, сейчас проходят торги по выполнению первого. В рамках него предполагается выполнить комплекс работ по частичному обустройству покрытия, по вертикальной планировке территории, частичному озеленению, освещению, организации видеонаблюдения. Также более 20 млн рублей направят на стелу «Пенза – город трудовой доблести» (в стоимость не входят монтаж и облицовка).

Напомним, место размещения стелы выбрали пензенцы путем публичного голосования. О присвоении президентом городу почетного звания стало известно вечером 20 мая. При принятии решения был учтен трудовой вклад пензенцев в борьбу с фашизмом в Великой Отечественной войне. За инициативу жители отдали более 60 тысяч голосов в ходе голосования.