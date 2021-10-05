Жителю Пензенской области может грозить срок за кражу со взломом

В полицию Каменского района Пензенской области обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что ее обокрали.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, из дома в поселке Калинино вытащили телевизор, швейную машину и пульт включения уличного освещения.

Полицейские выяснили, что неизвестный взломал замок, чтобы совершить кражу. Подозрение стражей порядка пало на местного жителя 1964 года рождения. Он признался в преступлении, у него изъяли украденные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.