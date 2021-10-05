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05.10.2021г.
Олег Мельниченко внес предложения во время обсуждения параметров проекта бюджета РФ

Олег Мельниченко внес предложения во время обсуждения параметров проекта бюджета РФ

Вт, 05.10.21 13:12
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4 октября В Совете Федерации обсудили параметры проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В слушании приняли участи главы регионов страны, в том числе – губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В частности, он озвучил четыре предложения. Первое касается дотаций субъектам федераций, чей бюджет меньше по отношению к среднероссийскому показателю.

«В 2021 году 26 таких регионов. Мы предлагаем закрепить метод индексации дотаций в размере 10% к уровню прошлого года для регионов, бюджет которых составляет менее 80% от среднероссийского уровня», - внес предложение губернатор.

Также он обратил внимание на то, что из-за роста цен на ресурсы поднялась стоимость квадратного метра жилплощади, а, значит, на предоставление жилья переселенцам из ветхих и аварийных домов и сиротам требуется больше денег.

«У нас рыночная стоимость квадратного метра выросла до 60 тысяч рублей, хотя по методике Минстроя она определена в 40 886 рублей. Этот разрыв надо как-то компенсировать. Из-за такой разницы требуется на 336 млн рублей больше каждый год, а с учетом повышения цен – плюс еще 200 с лишним миллионов. Необходимо увеличить федеральную субсидию, которая сейчас составляет 12% от необходимых средств», - пояснил Олег Мельниченко.

Кроме того он напомнил, что из-за пандемии только за 2020 год в регионе 940 миллионов рублей ушли на борьбу с коронавирусом. В 2021-м на эти цели потрачен уже 531 миллион. Столь значимые расходы нуждаются в компенсации.

«В 2020-2021 годах субъектам было разрешено направить освободившиеся средства от проведенных в 2020 году реструктуризаций бюджетных кредитов не только на реализацию проектов, но и на ликвидацию последствий пандемии, замещение налоговых и неналоговых потерь 2019 года. Предлагаем за счет этого дать возможность компенсировать удорожание стоимости реконструкции и ремонта объектов по всем нацпроектам и региональным программам», - предложил он.

Также Олег Владимирович отметил, что эти меры необходимы, так как ситуация с коронавирусом складывается сложная: на сегодняшний день в Пензенской области развернуто около 4 тысяч ковидных коек при общем фонде в 6 тысяч. Пока невозможно предположить, какие дополнительные расходы в связи с этим понесет регион.

«В майских указах обозначены абсолютно правильные шаги по увеличению зарплаты бюджетников, в частности, - учителей. Однако, к сожалению, оплачивая классное руководство, мы тратимся на отплату всех 12 месяцев, поэтому надо принять решение о финансировании из федерального бюджета выплаты педагогам не только на фактически отработанное время, но и на отпускные. Сейчас это бремя ложится на регион, а это порядка 100 миллионов рублей», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Во время слушаний выступили и другие главы регионов России, а также глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сегодня экономика страны вернулась на докризисный уровень, поэтому в будущем нужно реализовывать потенциал федерального бюджета как бюджета развития.

«Сегодня экономика вернулась на докризисный уровень: восстановлен рост инвестиций, выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами и повышения качества жизни», - заявил он.

Антон Силуанов добавил, что средства будут выделены на поддержку семей с детьми и беременных женщин, продолжится финансирование нацпроектов, будет обеспечена поддержка бизнеса.

«Теперь груз ложится на законодателей, нужно обеспечить слаженную работу с Госдумой нового созыва», - подытожил глава Минфина.

Все предложения, высказанные во время слушаний, по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, будут внесены в протокол и изучены.  

Источник фотографии: скриншот https://www.facebook.com/SovFedInfo/videos/555438318905582
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01.10.2021 13:05
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