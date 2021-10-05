Иммунолог Болибок: «Одышка самый опасный симптом коронавируса»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок расскзал, что одним из опаснейших симптомов коронавируса является одышка, которая может свидетельствовать о тяжелом поражении легких, сообщил телеканал «360» со ссылкой на назвал одышку самым опасным симптомом коронавирусной инфекции радиостанцию Sputnik.

Отмечается, что год назад самым ярко выраженным симптомом ковида считали потерю обоняния, однако он стал реже встречаться с появлением матировавших штаммов. По той же причине стало сложнее отличить коронавирус от ОРВИ.

Самостоятельно выявить, чем же болен человек, не получится без теста. Если же больной уже начал задыхаться – это тревожный сигнал. Частота дыхания человека в спокойном состоянии не должна превышать 20 вдохов в минуту. В противном случае следует незамедлительно обратиться к врачу, посоветовал Владимир Болибок.