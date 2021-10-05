Ольгу Баталину освободили от должности замглавы Минтруда РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу», - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как напомнил телеканал «360», Ольга Баталина занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты с 28 февраля 2020 года.

Согласно проекту постановления Центрального избиркома, 4 октября на заседании Ольга Баталина была зарегистрирована в качестве депутата Госдумы. Напомним, она получила мандат по федеральному списку «Единой России» от Пензенской области.