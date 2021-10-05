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05.10.2021г.
В пензенском Роспотребнадзоре назвали главные причины распространения коронавируса в регионе

В пензенском Роспотребнадзоре назвали главные причины распространения коронавируса в регионе

Вт, 05.10.21 14:30
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5 октября во время пресс-конференции в минздраве глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, какова реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области.

По его словам, тревожная тенденция начала складываться еще в третьей декаде июня. Сейчас ежесуточное количество зараженных стабилизировалось на высоком уровне.

«Прирост увеличился до 255 случаев. Причинами являются дефекты в соблюдении стандартов профилактических мероприятий, циркуляция новых штаммов ковида. За последние два месяца 181 образец, полученный от больных из Пензенской области, был исследован. Выявлены индийские и британские штаммы. Также у нас привито малое количество людей, охват - 39% населения», - пояснил главный санитарный врач области.

Согласно данным Роспотребнадзора, в регионе 59% заразились в семье, 12% - в организациях, 29,5% - в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, в 1% случаев установить причину не удалось. Больше всего (39%) болеет людей в возрасте 30-49 лет, почти 30% - 50-65 лет, старше 65 - 18%. Чаще всего заражаются работники торговли, коммунальных служб, учащиеся и пенсионеры. 59,3% всех инфицированных выявлены в Пензе.

«В детских учреждениях на 4 октября по ковиду закрыто 199 классов в 84 школах, группы в 36 дошкольных учреждениях. Индекс распространения - 1,03, что неблагоприятно», - уточнил Михаил Перекусихин.

Кроме того, более 21 тысячи пензенцев побывали за рубежом, 146 из них заболели.

«Хочу остановиться на еще на одной причине увеличения числа заболевших. Уже октябрь, а, значит, активизировались ОРВИ. Сезонность никто не отменял. За 39-ю неделю зарегистрировали 5151 случай (+11,6% к прошлой неделе). Рост отмечается с 23-й недели, превышение эпидпорога по ОВРИ в регионе - 77,7%, в Пензе - 111%», - отметил глава ведомства.

Напомним, по данным на 5 октября, в области за сутки заболел 251 человек. Пензенцев просят носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной рук. Также всех, у кого не противопоказаний, просят сделать прививку.

 

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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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