Идет активное распространение ковида среди людей старше 29 лет и детей – Космачев

Врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев 5 октября на пресс-конференции рассказал о текущей сложной ситуации по заболеваемости коронавирусом. По его словам, большой прирост больных идет среди людей среднего возраста, которые ведут активный образ жизни и, значит, имеют большое количество контактов. Это лишь увеличивает число заражающихся.

«Идет массовое поражение вирусом жителей. Если раньше больше всего были подвержены ковиду люди категории «60+», то сейчас мы констатируем самую нехорошую тенденцию – это жители от 29 лет и старше, почти 40%. Это люди высокомобильные, они много передвигаются, распространяют инфекцию. И огромное заражение идет среди детей и в дошкольных учреждениях, и в школах. На массовых мероприятиях огромное количество детей, они очень контагиозны, потом ребята приносят инфекцию в семьи.

Мы помним первую и вторую волны. Сейчас более 4000 коек отдали под лечение заболевших коронавирусом. В предыдущие волны было две тысячи. 3233 человека находятся в ковидных стационарах. В отделениях реанимации - 140 пациентов. На искусственной вентиляции легких – 99 человек. Таких цифр не было никогда. На кислородной подпитке - 2149 человек. Расходуется 12 тонн кислорода ежедневно», - рассказал Вячеслав Космачев.

Он добавил, что в этой ситуации принято решение остановить плановую госпитализацию в областную больницу. Лечить там будут преимущественно людей с Covid-19.

«По числу тяжелых больных самая большая проблема - наличие коек для них, поэтому мы идем на этот шаг. В настоящее время 24 учреждения перепрофилировано под ковид. Каждый район имеет свои ковидные стационары, чтобы больных не возили через всю область. Но если пациент тяжелый или средней степени тяжести с сопутствующими заболеваниями, то его сразу доставляют в стационар третьего уровня – в областную больницу, КИМ, горбольницу №4, госпиталь ветеранов войн, филиал горбольницы №6 на ул. Гагарина. Там лечат тяжелых больных», - добавил врио зампреда.

Вячеслав Владимирович подчеркнул, что медработники испытывают серьезные нагрузки из-за большого количества тяжелых больных и в целом большого потока пациентов. Препаратов и средств индивидуальной защиты хватает, в помощь учреждениям здравоохранения будут размещать дополнительные кислородные станции. Но если люди не будут вакцинироваться, ситуация может стать плачевной.

«Названных мной последствий могло бы не быть, если бы жители своевременно осознали необходимость вакцинации. В начале июня были проблемы с поставкой вакцины, мы не могли обеспечить хорошие темпы вакцинации. Но лично вмешался губернатор, регион поставили в приоритет, и сейчас у нас хорошие темпы поставок. Но не был достигнут достаточный уровень вакцинации. 466 тысяч человек населения привито, где-то еще 200-220 тысяч надо привить. Есть на складах необходимое количество вакцины. Жители не осознают актуальность вакцинации. Много семейных трагедий мы видим, когда умирает по несколько родственников», - сказал Вячеслав Космачев.

Чтобы обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса и смерти от этого недуга, стоит вакцинироваться. Сделать это можно в поликлиниках.