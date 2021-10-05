От Пензы до Кондоля начали ремонт дороги

Как сообщили в пресс-центре облправительства, подрядчик выполняет работы по уширению проезжей части, замене песочного и щебеночного основание, усилению основания методом холодной регенерации. Параллельно с ремонтом проезжей части проводится ремонт и с частичной заменой элементов водопропускных труб.

Ежедневно на объекте работают более 15 спецмашин. Дорожные работы выполняются в соответствии с графиком.