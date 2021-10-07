В «Дамате» рассказали о работе технологичной ветеринарно-диагностической лаборатории

Группа компаний «Дамате» имеет ветеринарно-диагностическую лабораторию мощностью порядка 1 млн исследований в год. Она расположена в Пензенской области.

Согласно заключению французской компании bioMerieux, которая поставляет оборудование для лабораторной диагностики, лаборатория «Дамате» имеет практически полную автоматизацию микробиологических исследований.

«Среди первоочередных задач компании – контроль качества и безопасности производимой продукции, производственной среды, используемого сырья. Специалисты нашей лаборатории получили возможность мониторить и анализировать эпизоотическую ситуацию, своевременно реагировать на отклонения, и, что важно, не прибегать к помощи сторонних организаций», - сообщил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Лаборатория функционирует с 2020 года и проводит диагностику для всех подразделений, входящих в комплекс по производству мяса индейки – а это около 300 видов исследований. Здесь установлены 113 единиц современного оборудования, а результаты исследований можно получить в течение суток.

Отмечается, что наличие собственной хорошо укомплектованной лаборатории позволяет выстраивать оперативный сквозной мониторинг от «яйца до прилавка», а также определять технологический статус сырья и грамотно распоряжаться ресурсами. Таким образом, сотрудники могут использовать свои силы для решения производственных и административных задач, а анализом, статистикой и учетом занимается система. Сотрудники лаборатории проходят ежегодные тренинги по повышению квалификации.

Группа bioMérieux является одним из мировых лидеров в области производства реактивов, оборудования и программного обеспечения для лабораторной диагностики бактериальных и вирусных заболеваний, а также для идентификации, микроорганизмов в пищевой, фармацевтической и косметической продукции. Микробиологическая продукция компании на рынке составляет 20% от всех поставок, а число оборудования BioMerieux, которым оснащаются лаборатории, превышает 60 тысяч единиц.