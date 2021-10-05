В Пензенской области намерены ввести QR-коды для посещения кафе в ТЦ

5 октября врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев ответил на вопрос журналистов, рассматривается ли в регионе вопрос о введении требования предъявить QR-код вакцинированного для посещения кафе и ресторанов.

По такому сценарию уже пошли в соседнем регионе: в Самарской области с 11 октября не прошедшие вакцинацию жители не смогут посещать общепит, а также концерты, спектакли, киносеансы, бассейны и спортзалы. Вячеслав Космачев отметил, что Пензенская область намерена перенять этот опыт.

«[Такая возможность] есть, мы тоже пойдем по этому пути. Сейчас очень много жалоб от предпринимателей по фуд-кортам, ресторанам и кафе в торговых центрах. Мы все еще раз взвесим, посмотрим, и я уверен, что разрешим им работать по QR-кодам», - рассказал врио зампреда – министра здравоохранения.

Ранее стало известно, что из-за роста числа больных коронавирусом в регионе полностью остановят плановое лечение в областной больнице им. Бурденко: медучреждение переведут на оказание помощи зараженным Covid-19.