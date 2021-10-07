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Регионам выделили миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Регионам выделили миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Вт, 05.10.21 16:16
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Правительство России выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора 46 регионам, в том числе Пензенской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, Пензенской области выделят 9 млн 533,8 тыс. рублей. Наибольшее финансирование получат такие регионы, как Воронежская (138 млн рублей), Тверская (66,3 млн рублей), Костромская (60,9 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей), Оренбургская (45,6 млн рублей), Брянская (42,5 млн рублей), Новосибирская (39,6 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей), Республика Ингушетия (33,9 млн рублей).

Как передает слова вице-премьера Виктории Абрамченко телеканал «360», развитие инфраструктуры прямо влияет на увеличение переработки и переход России на экономику замкнутого цикла. Контейнеры дают возможность еще на этапе сбора отделять металлы, стекло, пластик, бумагу.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — сказала Виктория Абрамченко.

Глава РЭО (Российского экологического оператора) Денис Буцаев заявил, что организация будет внимательно следить за целевым расходованием средств. Он отметил, что Россия должна достичь сортировки 100% отходов к 2030 году.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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