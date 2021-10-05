В Пензе открылся интерактивный музей тепла

В музее совершенно бесплатно любой желающий сможет узнать о том, как производятся тепло и свет, как устроена теплоэлектростанция, какое топливо самое энергоэффективное и не только. Первое, что увидят экскурсанты, попадая в музей, - панорамный кинотеатр с 4К-фильмом о том, какую роль в нашей жизни играют тепло и свет. А после они попадают внутрь ТЭЦ, смотрят, как нагревается вода в паровом котле и горячая вода отправляется в свое путешествие по трубам.

Внутри музей поделен на несколько залов: «Безопасное тепло», «Приборы учета», «Аварийная ситуация», «Принципы работы ТЭЦ», «Теплопотери в квартире» и другие. Каждый из разделов оснащен интерактивными моделями и трехмерными инсталляциями объектов теплоснабжения. Важно, что экспонаты музея можно трогать, брать в руки и нажимать на кнопки.

«В музее очень много интерактивных элементов. Например, можно взять в руки колбы с разными видами топлива (торф, уголь, мазут, биоотходы, природный газ) и узнать, какие именно из них наиболее эффективны. Что делать, если произошло повреждение, как энергетики справляются с неполадками и что делают для того, чтобы никаких внештатных ситуаций не было, ведь от работы энергообъектов в буквальном смысле зависит жизнь любого города. Также в экспозиции есть «жилая» комната, в которой можно самостоятельно выяснить, где именно находятся самые холодные места, куда «убегает» тепло и как его сохранить. Наша главная задача – простым языком рассказать о сложных процессах работы энергетиков — так, что понятно и интересно человеку любого возраста», - отметил экскурсовод музея Петр Горбачев.

В день открытия пензенцы пришли в музей целыми семьями. Более того, сейчас решается вопрос о том, чтобы школьники могли попасть в музей организованными группами.

«Здесь настолько познавательно и доступно, что интересно будет и взрослым, и детям. Мне особенно понравился раздел, посвященный истории пензенской энергетики. Часто мы даже не задумываемся о том, кто стоит за тем, чтобы в наших квартирах было тепло», – поделилась своим мнением одна из первых посетительниц выставки пензячка Клара Бахтеева.

Побывали на открытии и представители мэрии, в частности, заместитель главы администрации по городскому хозяйству Павел Якунин. На протяжении одиннадцати лет он работал в одной из городских теплоснабжающих организаций.

«Подобный музей я вижу впервые. И тем, кто далек от сферы энергетики, он будет очень интересен. Я уверен, что, побывав здесь, осмотрев экспозиции, люди смогут понять, что такое теплоснабжение города. Кто за него отвечает, откуда в наших квартирах берется тепло. Здесь очень много полезной информации о том, как вести себя во время аварии на теплосетях, куда звонить, как быстро должны устраняться прорывы. Музей и его экспозиция, считаю, будут интересны пензенцам», - отметил он.

В церемонии открытия принял участие и директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин.

«Помимо своей основной деятельности, компания «Т Плюс» выполняет социальные и образовательные функции. Мы хотим рассказать всем жителям Пензы, что такое энергетика, хотим предложить побывать внутри станции, посмотреть, как из воды вырабатывается пар, какие виды топлива можно использовать для выработки тепловой энергии, - отметил Петр Анатольевич. – Гости музея могут провести здесь практически весь день, переходя из одного зала в другой. Музей – это современное мультимедийное оборудование. Интересно у нас будет посетителям всех возрастов», - пояснил он.

Музей тепла расположен на Юбилейной площади. Работать он будет до 18 октября. Записаться на экскурсию можно на сайте penzamuseum.ru, по электронной почте t.plusmuseum@yandex.ru или по телефону +7-965-118-71-43.

Выставка открыта с 10:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 20:00 по выходным. Вход - бесплатный.