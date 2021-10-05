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05.10.2021г.
Жительница Заречного попалась на уловку мошенников и перевела им почти миллион рублей

Жительница Заречного попалась на уловку мошенников и перевела им почти миллион рублей

Вт, 05.10.21 21:39
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Жительница Заречного планировала заработать на бирже, но вместо этого теперь должна нескольким банкам крупную сумму денег. Она стала жертвой мошенников.

На одной из торговых площадок потерпевшая оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался незнакомец и сообщил, что он эксперт брокерской фирмы. Для того, чтобы начать зарабатывать, нужно внести депозит на интернет-сайте. Женщина перевела более 19 тысяч рублей и спустя некоторое время ей на счет поступила первая прибыль.

«После этого с ней снова связался неизвестный, который пояснил, что данные деньги - это первая прибыль от вложенных средств. Чтобы увеличить доход нужно было инвестировать более крупную сумму денег. Сначала женщина инвестировала около 80000 рублей, но потом оформила несколько кредитов», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В итоге, на счета аферистов потерпевшая перевела более 900 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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16.08.2021 19:16
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