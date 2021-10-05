Жительница Заречного попалась на уловку мошенников и перевела им почти миллион рублей

На одной из торговых площадок потерпевшая оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался незнакомец и сообщил, что он эксперт брокерской фирмы. Для того, чтобы начать зарабатывать, нужно внести депозит на интернет-сайте. Женщина перевела более 19 тысяч рублей и спустя некоторое время ей на счет поступила первая прибыль.
«После этого с ней снова связался неизвестный, который пояснил, что данные деньги - это первая прибыль от вложенных средств. Чтобы увеличить доход нужно было инвестировать более крупную сумму денег. Сначала женщина инвестировала около 80000 рублей, но потом оформила несколько кредитов», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В итоге, на счета аферистов потерпевшая перевела более 900 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.