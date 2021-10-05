Жительница Заречного попалась на уловку мошенников и перевела им почти миллион рублей

Жительница Заречного планировала заработать на бирже, но вместо этого теперь должна нескольким банкам крупную сумму денег. Она стала жертвой мошенников.

На одной из торговых площадок потерпевшая оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался незнакомец и сообщил, что он эксперт брокерской фирмы. Для того, чтобы начать зарабатывать, нужно внести депозит на интернет-сайте. Женщина перевела более 19 тысяч рублей и спустя некоторое время ей на счет поступила первая прибыль.

«После этого с ней снова связался неизвестный, который пояснил, что данные деньги - это первая прибыль от вложенных средств. Чтобы увеличить доход нужно было инвестировать более крупную сумму денег. Сначала женщина инвестировала около 80000 рублей, но потом оформила несколько кредитов», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В итоге, на счета аферистов потерпевшая перевела более 900 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.