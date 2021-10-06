Как пензенские учителя отмечают свой профессиональный праздник

Масштабное торжество по случаю всемирного Дня учителя, который отмечается 5 октября, в Пензе вынужденно пришлось отменить. Вновь напомним, что проведение в регионе любых массовых мероприятий запрещено с 4 октября. Впрочем, это не означает, что педагоги останутся без поздравлений. Слова благодарности в свой адрес ни раз услышат и герои следующего сюжета - преподаватели городской классической гимназии №1.

Когда-то Алексею Васильеву прочили успех на вокальном поприще. Он закончил музыкальную школу и дважды выступал на детском «Евровидении» - в 2008 и 2011 годах. Но тяга к спорту оказалась сильнее. Окончив факультет физвоспитания ПГУ, пришел работать педагогом в гимназию №1, в которой учился до поступления в вуз.

«Какое-то приятное ощущение, когда дети тебе говорят спасибо, когда подходят, обращаются за советом, который родители не могут дать по причине незнания или занятости», - отметил учитель физической культуры классической гимназии №1 города Пензы Алексей Васильев.

Начинался путь в профессию для Васильева здесь - в классе французского. Его бывший классный руководитель Ольга Милованова учит детей не только иностранному языку. Мудрые советы педагога помогли многим ее воспитанникам. И прежде всего тем, кто так же выбрал учительскую стезю.

«Если отдаешься профессии, работаешь, как профессионал, то ты зацепляешь детей, у тебя всегда будут последователи. Я горжусь, что у меня такие ученики, которые остаются в нашей профессии», - прокомментировала учитель французского языка классической гимназии №1 города Пензы Ольга Милованова.

Следующий, 2022-ой, будет юбилейным для Ольги Петровны. 40 лет работы учителем, но это, по ее словам, не повод, чтобы подводить итоги, пусть даже предварительные.

«Если учитель скажет, что я все сделал в этой профессии, то ему пора на пенсии. В нашей работе невозможно останавливаться, нельзя. Нужно всегда учиться. Работа учителя - это не работа с бумажками, а работа с человеческими душами», - отметила Ольга Милованова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.