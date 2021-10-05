19:24
05.10.2021г.
В Пензенской области отключат электричество. Список населенных пунктов

В Пензенской области отключат электричество. Список населенных пунктов

Вт, 05.10.21 17:20
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах области.

6 октября с 9:00 до 11:00

Каменский район:

- п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская).

Нижнеломовский район:

- с. Овчарное (ул. Зарека, Луговая, Кремщина).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

07 октября с 9:00 до 17:00

Белинский район:

- с. Пушанино (ПМК, ул. Зеленая, Пригородная);

- г. Белинский (ул. Переулок Каралейский, Садовая).

Наровчатский район:

- с. Вьюнки (ул. Федотова);

- с. Виляйки (ул. Советская, пер. Советский).

Нижнеломовский район:

- с. Н-Михайловка (ул. Глебова);

- с. Пошутовка (ул. Зеленая, Куриловка);

- с. Сухопечаевка (ул. Кулишка).

Пачелмский район:

- п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

- с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая)

- п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская);

8 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Новый Шуструй (ул. Молодежная, Центральная, Новая).

9 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

- с. Новый Шуструй (ул. Новая).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам:

4 октября с 9:00 до 17:00

Неверкинский район:

- с. Березовка (ул. Овражная, Трудовая);

- с. Бигеево (ул. Заречная, Молодежная, Полевая, Центральная);

- с. Новое Чирково (ул. Верхняя, Новая, Центральная).

Пензенский район:

- с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодёжная);

- с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

- с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

- с. Октябрьское (ул. Садовая);

- с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

- с. Урлейка (ул. Молодёжная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

 -с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);

- с. Бекетовка (ул. Речная);

- с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зелёная, Калинина);

- с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

- с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная).

5 октября с 9:00 до 17:00

Белинский район:

с. Пушанино (ПМК).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал Россети «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/illustrations/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-4514505/
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