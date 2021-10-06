2:39
06.10.2021г.
В Пензенском районе подошел к концу второй фестиваль «Юконский ворон»

В Пензенском районе подошел к концу второй фестиваль «Юконский ворон»

Ср, 06.10.21 01:48
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В селе Николаевка Пензенского района, на родине путешественника и исследователя Аляски Лаврентия Загоскина, завершился второй фестиваль «Юконский ворон». Праздник планировали провести еще в мае, но тогда из-за противоэпидемических ограничений его пришлось отложить. На этот раз до введения в регионе новых запретов организаторы успели.

Так на родине покорителя «Русской Аляски» Лаврентия Загоскина начинался второй по счету фестиваль в его честь. Название празднику организаторы выбрали символичное - «Юконский ворон» - этим именем пензенца называли индейцы северных племен. Сегодня это целый проект, посвященный личности исследователя. Память восстанавливают буквально по бревнышку. По описаниям самого Загоскина активисты «Русского географического общества» восстановили в обычном селе копию Михайловского редута.

«Село изменилось не из-за редута, а с того самого момента, когда жители услышали о том, что там родился русский путешественник Лаврентий Загоскин. Пока идут работы, строительство, потом это будет укрепляться, защищаться», - пояснила председатель РГО Пензенского района Галина Шатрова.

Организаторы специально не ставили двери и окна до приезда гостей, чтобы каждый убедился воочию, что брус соединяли практически без гвоздей. Без них было не обойтись только разве что при возведении кровли. Все делалось вручную, по технологиям 19 века. Четыре воссозданные постройки: оружейная комната, казарма, в которой размещались 25 служивых людей, церковь и форпост - непременно с флагом «Русской Аляски».

«Хотелось бы в рамках будущих проектов сделать рядом индейское поселение, потому что селились рядом с фортом. Ну еще не хватает здесь шесть пушек - это наша мечта. Будем работать, развивать этот объект», - поделился председатель Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Игорь Пантюшов.

После завершения строительных работ в воссозданном Михайловском редуте разместится районное отделение «Русского географического общества». И, конечно, активисты и сельчане не сомневаются, что эти четыре деревянных здания, за которыми - целая история жизни, путешествий и поисков Загоскина, привлекут сотни туристов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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