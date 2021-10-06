В пензенском музее одной картины презентовали новый проект театра «Слово»

До введения в регионе новых антиковидных ограничений в пензенском музее одной картины успели презентовать новый проект театра «Слово». Основу постановки составили стихи поэтов «Серебряного века»: Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой и других.

Красивую и трогательную историю любви они пересказали в стихах. Новый проект артисты пензенского театра «Слово» посвятили знаменитым авторам «Серебряного века» - эпохе 20-го столетия, когда творили Есенин и Маяковский, Ахматова и Мандельштам. И каждый из них считал своим долгом отобразить в своих строках взаимоотношения мужчины и женщины.

Декорированием сцены занималась Анастасия Суднева. Еще одну работу она создала прямо на глазах у зрителей. Наряду с музыкальным оформлением и поэтическими строчками, все это родило особую атмосферу в зале.

«Нужно было соединить стихи с музыкой, что далеко не всегда просто, ведь у стихов есть собственная музыка, к которой мы привыкли, как к музыке слов. Когда начинаешь на нее накладывать музыку звуков, создается очень интересное сочетание», - пояснила солистка ПО «Пензаконцерт» Анастасия Суднева.

«Есть театровское чтение, а есть актерское. Я - приверженец актерского. Более того, каждое стихотворение - это маленький спектакль, если его, конечно, подать правильно», - отметил актер Пензенского областного драматического театра Павел Тачков.

Пензенский зритель не избалован такими постановками, а потому спектакль пришелся по душе всем, кто провел этот вечер в компании артистов театра «Слово», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.