8:35
06.10.2021г.
В дошкольных учреждениях Пензы стартовала вакцинация малышей от гриппа

В дошкольных учреждениях Пензы стартовала вакцинация малышей от гриппа

Ср, 06.10.21 07:45
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Естественно, предварительно был проведен опрос среди родителей. Прививку ставят только с их согласия, а также с учетом самочувствия ребенка.

В детском саду №109 города Пензы подготовительную группу посещает 22 малыша. Но согласие на прививку от гриппа пока дали лишь родители восьми человек.

«Сколько лет у нас не было гриппа. Я думаю, именно за счет того, что была все-таки вакцинация. Сейчас родители не все соглашаются, но потихоньку мы набираем все больше и больше детей. Другого выхода у нас нет, надо вакцинироваться обязательно», - прокомментировала участковый педиатр детской поликлиники №8 города Пензы Татьяна Роминская.

Проверка здоровья ребенка - обязательная процедура перед вакцинацией.

Для прививки используется отечественная вакцина «Ультрикс». По мнению врачей, это надежная защита от вирусов гриппа «А» и «Б». После укола иммунитет вырабатывается, как правило, в течение двух недель. Профилактические мероприятия могут затянуться, ведь из 134 воспитанников детского сада №109, примерно четверть временно отсутствует. И причиной тому не простудные заболевания.

«Большая часть деток, которые не посещают сад, на домашнем режиме. Родители приходят и пишут заявление, просят сохранить им место в детском саду, пока идет коронавирусная инфекция», - рассказала заместитель заведующей детского сада №109 города Пензы Валентина Машанова.

Но и таким детям педиатры рекомендуют сделать прививку. И даже если малыш занедужит, то в легкой форме, и что главное - без осложнений. Вакцинация от гриппа в Пензенской области продлится до конца декабря, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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