В дошкольных учреждениях Пензы стартовала вакцинация малышей от гриппа

Естественно, предварительно был проведен опрос среди родителей. Прививку ставят только с их согласия, а также с учетом самочувствия ребенка.

В детском саду №109 города Пензы подготовительную группу посещает 22 малыша. Но согласие на прививку от гриппа пока дали лишь родители восьми человек.

«Сколько лет у нас не было гриппа. Я думаю, именно за счет того, что была все-таки вакцинация. Сейчас родители не все соглашаются, но потихоньку мы набираем все больше и больше детей. Другого выхода у нас нет, надо вакцинироваться обязательно», - прокомментировала участковый педиатр детской поликлиники №8 города Пензы Татьяна Роминская.

Проверка здоровья ребенка - обязательная процедура перед вакцинацией.

Для прививки используется отечественная вакцина «Ультрикс». По мнению врачей, это надежная защита от вирусов гриппа «А» и «Б». После укола иммунитет вырабатывается, как правило, в течение двух недель. Профилактические мероприятия могут затянуться, ведь из 134 воспитанников детского сада №109, примерно четверть временно отсутствует. И причиной тому не простудные заболевания.

«Большая часть деток, которые не посещают сад, на домашнем режиме. Родители приходят и пишут заявление, просят сохранить им место в детском саду, пока идет коронавирусная инфекция», - рассказала заместитель заведующей детского сада №109 города Пензы Валентина Машанова.

Но и таким детям педиатры рекомендуют сделать прививку. И даже если малыш занедужит, то в легкой форме, и что главное - без осложнений. Вакцинация от гриппа в Пензенской области продлится до конца декабря, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.