Кувайцев и Федотов проверили ход работ в Пензе в рамках программы «Стимул»

5 октября и.о. губернатора Пензенской области Сергей Федотов и первый зампред правительства Виктор Кувайцев проконтролировали ход работ на объектах в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье».

Как сообщает пресс-центр облправительства, в этом году нужно построить восемь объектов инфраструктуры (общий объем финансирования – 280 млн рублей). За девять месяцев работы выполнили на 73%, однако по шести объектам нарушены сроки, установленные муниципальными контрактами.

«Один объект, в селе Засечном, уже введен в эксплуатацию. Из оставшихся в Пензе: по четырем готовность высокая, нет сомнений, что в октябре они также будут введены. Еще по двум (это водопровод на улицах Клары Цеткин – Долгорукова и сети ливневой канализации на улице Антонова) есть достаточно широкое поле деятельности, это связано со спецификой работ. Однако динамика процесса показывает, что движение вперед идет хорошими темпами», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

«Мы осуществляем контроль объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в ближайшее время. Погода позволяет, дождей и морозов в ближайшее время синоптики не обещают, надо использовать эту возможность в полной мере и выполнить все взятые на себя обязательства», - подчеркнул и.о. губернатора Сергей Федотов.

На 2022 год в программу «Стимул» включили шесть объектов на территории Пензы. Проектно-сметная документация уже разработана, получены заключения госэкспертизы.

Напомним, 4 октября на оперативном совещании в облправительстве врио главы минстроя Александр Гришаев сообщил о сложностях со сроками сдачи объектов в Пензе в рамках программы «Стимул» проекта «Жилье».